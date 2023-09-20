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Kuzeyin yeni kralı

Trabzonspor'un yeni forveti Paul Onuachu ilk maçında patlama yaptı. Transferinden sadece 7 gün sonra Beşiktaş karşısına çıkan 29 yaşındaki yıldız, 230 günlük gol özlemini bitirdi. Paul Onuachu, Kartal’ın savunmacılarını çaresiz bıraktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Kuzeyin yeni kralı

Çok uzun süre Dinamo Zagreb'in Hırvat forveti Bruno Petkovic'i getirmek için çaba gösteren ama başaramayan Trabzonspor yönetimi, transferin son günlerinde İngiltere'nin Southampton FC takımından Paul Onuachu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Onuachu gelir gelmek tam isabet olduğunu gösterdi. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bordo-mavililerin sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden 2.01'lik forvet, 230 günlük gol hasretine son verdi.

ADADA ATAMAMIŞTI

Son gollerini 29 Ocak 2023 tarihinde Belçika'nın Genk takımında forma giydiği dönemde RFC Seraing ağlarını 2 kez sarsarak kaydeden Nijeryalı oyuncu, Southampton'da ise fileleri sarsmayı başaramamıştı. 7 gün önce geldiği Trabzon'da ilk maçına çıkan Onuachu, yaklaşık 8 aydır süren gol hasretini bitirdi. Danimarka ekibi FC Midtjylland'da çıktığı 179 maçta 74 gol, 23 asistle oynayan başarılı futbolcu, KRC Genk kariyerinde ise 134 müsabakada 85 gol, 10 asistlik performans ortaya koymuştu.

DURUMU İYİ

Beşıktaş filelerini sarsan Paul Onuachu, yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle kenara alınmıştı. 29 yaşındaki forvetin yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir sıkıntılı durumun olmadığı belirtildi.

KULE FORVETLER COŞTURUYOR

Bordo-mavililerde son 4 yılda forvet hattında uzun boylu futbolcular, daha iyi performans ortaya koyuyor. 2019-20 sezonunda 1.95 boyundaki Alexander Sörloth, 49 resmi maçta 33 gol kaydetti. Bordo-mavililerin şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda takımın gol yükünü çeken 1.93'lük Cornelius da 49 müsabakada 20 gol kaydetmişti.

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