Haberler Trabzonspor SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Stefano Denswil kaldı

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Stefano Denswil kaldı

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Bugüne kadar yabancı kontenjanı açılabilmesi konusunda en öne çıkan isimlerden biri Stefano Denswil'di.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Stefano Denswil kaldı

Bugüne kadar yabancı kontenjanı açılabilmesi konusunda en öne çıkan isimlerden biri Stefano Denswil'di. Surinam Milli Takımı'nda oynamaya başlayan Güney Amerikalı futbolcunun talipleri de vardı. Ancak Hüseyin Türkmen'in sık sık sakatlanmaya başlaması 30 yaşındaki stoperi vazgeçilmez hale getirdi.

BARDHI TAKIMI SIRTLADI

Ligde Antalyaspor ve Galatasaray maçlarını boş geçen Bardhi, sonrasında Rizespor'a karşı bir asist yapmış, Kasımpaşa filelerini 2 kez havalandırmıştı. 28 yaşındaki 10 numara, yükselen grafiğini milli takımda da sürdürdü. Kuzey Makedonyalı yıldız, önce İtalya ile 1-1 sona eren mücadelede harika bir gole imza attı. 2-0 kazanılan Malta maçında da 2 asist yaptı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Mario Balotelli geri dönüyor: Yeni takımı belli oldu…
HALK TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuksuzluğa devam ediyor! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumuyor! Bakanlık harekete geçti
F.Bahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak
G.Saray'dan bir transfer bombası daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig devinden son gün Thiago bombası!
Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🤲 | 2023 yeni, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig devleri Chelsea'li yıldız için kapışıyor! Süper Lig devleri Chelsea'li yıldız için kapışıyor! 07:45
Maaşına düzenleme yapıldı! İşte o rakam Maaşına düzenleme yapıldı! İşte o rakam 07:38
Jerome Opoku Şehir’de Jerome Opoku Şehir’de 01:03
Umut tamam Umut tamam 01:01
Dünyanın en pahalı takımı belli oldu! G.Saray... Dünyanın en pahalı takımı belli oldu! G.Saray... 00:21
G.Saray genç yıldızı resmen duyurdu! G.Saray genç yıldızı resmen duyurdu! 00:21
Daha Eski
Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı 00:21
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! 00:21
F.Bahçe'de flaş gelişme! Livakovic ve Szymanski... F.Bahçe'de flaş gelişme! Livakovic ve Szymanski... 00:21
F.Bahçe'de ayrılık açıklandı! İşte yeni takımı F.Bahçe'de ayrılık açıklandı! İşte yeni takımı 00:21
Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu... Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu... 00:21
Galatasaray'dan flaş Muslera kararı Galatasaray'dan flaş Muslera kararı 00:21