SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Stefano Denswil kaldı

Bugüne kadar yabancı kontenjanı açılabilmesi konusunda en öne çıkan isimlerden biri Stefano Denswil'di. Surinam Milli Takımı'nda oynamaya başlayan Güney Amerikalı futbolcunun talipleri de vardı. Ancak Hüseyin Türkmen'in sık sık sakatlanmaya başlaması 30 yaşındaki stoperi vazgeçilmez hale getirdi.

BARDHI TAKIMI SIRTLADI

Ligde Antalyaspor ve Galatasaray maçlarını boş geçen Bardhi, sonrasında Rizespor'a karşı bir asist yapmış, Kasımpaşa filelerini 2 kez havalandırmıştı. 28 yaşındaki 10 numara, yükselen grafiğini milli takımda da sürdürdü. Kuzey Makedonyalı yıldız, önce İtalya ile 1-1 sona eren mücadelede harika bir gole imza attı. 2-0 kazanılan Malta maçında da 2 asist yaptı.