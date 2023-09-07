TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Basic ısrarı! İtalyan ekibine resmi teklif yapıldı

Çizme basınının önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Hırvat orta saha oyuncusunun takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. 2021'den beri Lazio'da görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, 60 resmi maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 gol pası verdi. Yıldız oyuncu, bu sezon ise süre bulamayınca ayrılma kararı aldı. Kariyerinde Rudes, Hajduk Split, Bordeaux ve Lazio gibi takımların formalarını giyen Toma Basic, Hırvatistan Milli Takımı'nda da 2 maçta görev aldı. Lazio ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Teknik direktör Bjelica'nın da vatandaşını çok istediği ve devreye girdiği dile getiriliyor.