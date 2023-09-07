Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Basic ısrarı! İtalyan ekibine resmi teklif yapıldı

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Basic ısrarı! İtalyan ekibine resmi teklif yapıldı

Süper Lig devlerinden Trabzonspor transfer girişimlerine devam ediyor. Karadeniz devi, son olarak rotasını İtalya'ya çevirmiş durumda. Bordo mavililerin, Serie A ekibi Lazio'nun formasını giyen Toma Basic için resmi teklif sunduğu ve görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğü belirtildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Basic ısrarı! İtalyan ekibine resmi teklif yapıldı

Çizme basınının önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Hırvat orta saha oyuncusunun takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. 2021'den beri Lazio'da görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, 60 resmi maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 gol pası verdi. Yıldız oyuncu, bu sezon ise süre bulamayınca ayrılma kararı aldı. Kariyerinde Rudes, Hajduk Split, Bordeaux ve Lazio gibi takımların formalarını giyen Toma Basic, Hırvatistan Milli Takımı'nda da 2 maçta görev aldı. Lazio ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Teknik direktör Bjelica'nın da vatandaşını çok istediği ve devreye girdiği dile getiriliyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan akılalmaz transfer hamlesi! Erden Timur "hayalim" demişti...
PKK'nın kasası patladı! Sözde iş kadını üzerinden milyonluk para transferi
KABIZLIK PROBLEMİ ÇEKENLER ! BU VİDEO SİZİN İÇİN 👊
F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor yeni transferine kavuştu!
Trabzonspor yeni transferine kavuştu!
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Eylül)
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Trabzonspor yeni transferine kavuştu! 03:46
Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Trabzonspor yeni transferine kavuştu! 01:23
F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi 00:35
Ballon d'Or adayları belli oldu! Ballon d'Or adayları belli oldu! 23:54
Livakovic'e büyük onur! Dev ödüle aday gösterildi Livakovic'e büyük onur! Dev ödüle aday gösterildi 23:54
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 23:54
Daha Eski
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 23:54
G.Saray'dan Tete açıklaması! FIFA... G.Saray'dan Tete açıklaması! FIFA... 23:54
İspanya'da skandal hata! Icardi'nin kız kardeşi... İspanya'da skandal hata! Icardi'nin kız kardeşi... 23:54
Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu 23:54
Dalic'ten transfer yorumu: Livakovic'in F.Bahçe'ye gitmesi... Dalic'ten transfer yorumu: Livakovic'in F.Bahçe'ye gitmesi... 23:54
Tarihi rakam! Listeye göre 4 büyükler... Tarihi rakam! Listeye göre 4 büyükler... 23:54