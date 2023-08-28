Mehmet Can mutluluğu

Fırtına'nın yeni transferi Mehmet Can Aydın ilk maçında performansıyla dikkat çekti. Schalke 04'ten gelen 21 yaşındaki sağ bek 45 dakikadaki oyunuyla Jens Stryger Larsen'i geride bıraktı. İstatistikleriyle önemli bir rotasyon oyuncusu olacağını ispatladı. Bu performansıyla Kasımpaşa maçında Larsen'in önünde tercih edilmesi olası gözüküyor.
Fırtına'nın yeni transferi Mehmet Can Aydın ilk maçında performansıyla dikkat çekti. Schalke 04'ten gelen 21 yaşındaki sağ bek 45 dakikadaki oyunuyla Jens Stryger Larsen'i geride bıraktı. İstatistikleriyle önemli bir rotasyon oyuncusu olacağını ispatladı. Bu performansıyla Kasımpaşa maçında Larsen'in önünde tercih edilmesi olası gözüküyor.