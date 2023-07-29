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Trabzonspor'dan Zinckernagel hamlesi! İşte yapılan teklif

Trabzonspor, 28 yaşındaki Danimarkalı orta saha ile anlaştı. 2 milyon euro isteyen Olympiakos’a 1.3 milyon euro önerildi. Futbolcu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'dan Zinckernagel hamlesi! İşte yapılan teklif

Fırtına'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Bordo- mavililer, uzun süredir gündemde olan Philip Zinckernagel'de sona yaklaşıyor. Orsic'in sakatlığı sonrası orta alana çok yönlü bir isim arayan Karadeniz devinde, teknik direktör Bjelica ısrarla Zinckernagel'i görmek istiyor. Hem merkezde hem de sol kanatta görev yapabilen 28 yaşındaki 10 numara, Olympiakos'ta kadro dışı kaldı. Diego Martinez, Danimarkalı futbolcuyu takımında düşünmüyor. Olympiakos'un bonservis beklentisi 2 milyon euro. Fırtına, 1 milyon 300 bin euro seviyelerinde bir bonservis bedeli ile sonuçlandırmak istiyor. Yunan basınında ise Olympiakos'un Zinckernagel'e karşılık Siopis'i talep edeceğini, bu durumda transfer görüşmelerinin yeniden şekilleneceğine vurgu yapıldı. Zinckernagel, bordo-mavili yönetime "Gelmeye hazırım" dedi. Yunus Emre SEL

43 GOLE KATKI

Norveç'te Bodo Glimt forması giyerken golleri-asistleriyle dikkat çeken ve Türk takımlarının radarına giren Zinckernagel, Watford'a transfer olmuştu. İngiliz ekibinde istediğini bulamayan ve Nottingham'a kiralanan Danimarkalı, geçen sezon başında Olimpiakos'a transfer olmuştu. Ancak Komşu'daki macerası da uzun sürmeyen Zinckernagel 2 ay sonra Standard Liege'e kiralanmıştı. 28 yaşındaki yıldız; bir sezonda 19 gol, 24 asistle şov yaptı.

PROBLEM ÇÖZÜCÜ

Bjelica, Philip Zinckernagel'i en çok problem çözen bir oyuncu olması sebebiyle istiyor. Akıllı, disiplinli ve oyun taktiğine tam uyan bir futbolcu. Kolay top kaybetmiyor. Hem atak sürekliliğini sağlıyor, hem de takımına kontra yedirmiyor.

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