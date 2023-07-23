Haberler Trabzonspor Bakasetas'ta geri sayım

Bakasetas'ta geri sayım

Bakasetas ile bir süredir yeni kontrat görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer artık son noktaya geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Bakasetas'ta geri sayım

Bakasetas ile bir süredir yeni kontrat görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer artık son noktaya geldi. Bakasetas'ın önümüzdeki yıl bitecek kontratı, 2027'ye kadar uzatılacak. Yönetim, yakında müjdeyi vermeye hazırlanıyor. Yeni sözleşmeyle birlikte 30 yaşındaki 10 numaranın 1 milyon 250 bin euro'luk ücreti 1 milyon 750 bin euro'ya çıkacak. Yunan yıldız, 103 maçta 28 gol atarken, 21 de asist yaptı.

30 yaşındaki 10 numara ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Trabzonspor yönetimi mutlu sona yaklaştı. Yunan yıldızın maaşı 1 milyon 750 bin euro'ya yükseltilecek

DİĞER
Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ‘aşkın olayım’ dedi sahneden düştü
Kubilay Aka yeni bir aşka yelken açtı! Yakışıklı oyuncu gönlünü Tuğçe Açıkgöz’e kaptırdı...
İtalyan ekibinden Crespo teklifi!
Paredes olmadı adaylar 3'e çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da Petkovic bitti
Fransızların radarında! İstenen rakam...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (22 TEMMUZ)
KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yeri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Rebic aşkı Beşiktaş'ın Rebic aşkı 06:32
Icardi haftası Icardi haftası 06:30
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha çalımı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha çalımı! 06:29
Cedric Bakambu İstanbul'da! Cedric Bakambu İstanbul'da! 00:14
Futbol camiasından Emrecan Uzunhan'a mesaj Futbol camiasından Emrecan Uzunhan'a mesaj 00:08
Ceyhun Kazancı'dan flaş istifa açıklaması! Ceyhun Kazancı'dan flaş istifa açıklaması! 23:59
Daha Eski
Ceyhun Kazancı'dan flaş istifa açıklaması! Ceyhun Kazancı'dan flaş istifa açıklaması! 23:55
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi 23:52
G.Saray'dan tarihi çalım! İşte Zaha'ya yapılan teklif G.Saray'dan tarihi çalım! İşte Zaha'ya yapılan teklif 23:52
Livakovic'ten sonra bir kaleci adayı daha! Livakovic'ten sonra bir kaleci adayı daha! 23:52
G.Saray'da Sanchez çılgınlığı! G.Saray'da Sanchez çılgınlığı! 23:52
Beşiktaş'ın genç oyuncusuna saldırı! Beşiktaş'ın genç oyuncusuna saldırı! 23:52