Bakasetas'ta geri sayım

Bakasetas ile bir süredir yeni kontrat görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer artık son noktaya geldi. Bakasetas'ın önümüzdeki yıl bitecek kontratı, 2027'ye kadar uzatılacak. Yönetim, yakında müjdeyi vermeye hazırlanıyor. Yeni sözleşmeyle birlikte 30 yaşındaki 10 numaranın 1 milyon 250 bin euro'luk ücreti 1 milyon 750 bin euro'ya çıkacak. Yunan yıldız, 103 maçta 28 gol atarken, 21 de asist yaptı.

30 yaşındaki 10 numara ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Trabzonspor yönetimi mutlu sona yaklaştı. Yunan yıldızın maaşı 1 milyon 750 bin euro'ya yükseltilecek