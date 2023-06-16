TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Hamsik önermişti... Fırtına Slovak stoperle masaya oturdu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, aradığı stoperi Doğu Avrupa'da buldu. Bu bölge çin önceliği Djiku'ya veren bordo mavililer, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi üzerine diğer adaylara yöneldi. Joaquin Fernandez ve Mujakic gibi isimleri de takibini sürdüren Karadeniz devinde ibre Lubomir Satka'dan yana döndü. Slovak savunmacı için kurulan temasların olumlu ilerlediği ve tarafların büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

SLOVAKYA MEDYASI YAZDI

Slovakya medyası, aktif futbol kariyerine son veren Marek Hamsik'in, Lubomir Satka'yı bordo-mavili takıma önerdiğini duyurdu. Kulüp kariyerinde 276 karşılaşmada süre alan 27 yaşındaki stoper, 11 gol 9 asistlik skor katkısı sağladı. 1.88 boyundaki yıldız; Newcastle United, York City, DAC Dunajska Streda ve Lech Poznan takımlarının formalarını terletti. Poznan ile Polonya'da şampiyonluk yaşayan Slovak futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sona erdi.