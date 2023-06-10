Bütçe 25 milyon euro

Yaşanan ayrılıklar sonrası sezonu 32 milyon euro'luk takım bütçesiyle tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona 25 milyon euro civarında bütçeyle girmeyi planlıyor.

YÖNETİME RAPORUNU SUNDU

52 gündür takımın başında bulunan Nenad Bjelica, yönetime geniş bir rapor sundu. 30 Haziran'da başlayacak kamp dönemine kadar gidecek ve kalacak oyuncuların durumlarının netleşmesini talep etti.

TRANSFERİ BİZZAT YÖNETİYOR

Hırvat futbolcularla ilgili olarak temasları bire bir gerçekleştiren Bjelica önemli bir mesafe alırken, kulüpler düzeyinde görüşmelere devam ediliyor. Ülkesi dışında Slovenya, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Sırbistan'daki genç ve yetenekli oyunculara hakim olan tecrübeli teknik adam yönetimden tam destek alıyor.