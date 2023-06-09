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Trabzonspor'dan Süper Lig'in eski gol kralına kanca!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'da bütün yollar Boupendza'ya çıkıyor. Forvet Petkovic için büyük bir aşama kaydeden Trabzonspor, diğer golcü adayı Boupendza'da da teklifi yeniledi. Maaşının yüzde 60'ının karşılanması ve satın alma opsiyonu için de 5 milyon euro gözden çıkarıldı. (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 06:50
Trabzonspor'dan Süper Lig'in eski gol kralına kanca!

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Forvete iki takviye yapmak için kolları sıvayan bordo-mavililerde ilk aday Petkovic olurken, transferi için büyük aşama kaydedilmişti. Son dönemde listeye giren bir başka golcü adayı da Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'da forma giyen Boupendza olmuştu. 26 yaşındaki Gabonlu konusunda da flaş gelişmeler yaşandı. Daha önce oyuncu konusunda ilk teması kurup kiralama teklifi yapan ancak net bir sonuç alamayan Karadeniz ekibi teklifini revize edecek. Buna göre, Boupendza için önümüzdeki sezon maaşının yüzde 60'ının karşılanması ve satın alma opsiyonu olacak.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU
Bonservis bedeli olarak da 4-5 milyon euro arasında bir rakam önerilecek. Trabzonspor ayrıca kaleyi içten fethetmeye de çalışacak. Oyuncu ile de dirsek temasına başlayan bordo-mavili kulüp, Boupendza'yı ikna ederek transferin bitmesinde elini güçlendirip gerekirse kulübüne de baskı yaptıracak. 1.80 boyundaki forvetle daha önce Beşiktaş da ilgilenmiş ancak sonuç alamamıştı. 2021-22 sezonunda Al-Arabi'ye transfer olan Boupendza, bu sezonun başında ise Al-Shabab'a geçmişti. Boupendza bu sezon Al Shabab'ta 17 maçta 11 gol attı.

ICARDI IN, AARON OUT!
Transfer kulislerine dün flaş bir iddia düştü. Buna göre Galatasaray'ı şampiyon yapan Mauro İcardi'nin S.Arabistan takımı Al Shabab'a geleceği öne sürüldü. Haberin ayrıntılarında ise, "Mauro İcardi'nin Al Shabab'a gelmesi durumunda, Aaron Boupendza ile yollar ayrılacak. Büyük bir ihtimalle de Ganalı santrfor Türk takımı Trabzonspor'a gidecek" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Hatayspor'un 2020'nin yaz transfer döneminde Bordeaux'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 1.80 boyundaki futbolcu, 22 golle kral olmuş ve adı büyük takımlarla anılmıştı. Ancak Gabonlu golcü, 2021'in yazında 4.25 milyon euro bedelle Al-Arabi SC'ye oradan da 7 milyon euro'ya Al-Shabab'a transfer olmuştu. Kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu Türkiye'ye dönmek istiyor.

Gabon milli takımında 28 karşılaşmada 5 gol atan Boupendza, kulüp kariyerinde çıktığı toplam 138 resmi maçta ise 63 gol, 13 asist üretti. Hiç kırmızı görmedi.

CINCINNATI İDDİASI
Boupendza ile ilgili Trabzonspor gündemi sıcaklığını korurken bir iddia da yurt dışından geldi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, MLS ekiplerinden FC Cincinnati'nin Gabonlu golcünün transferinde sona yaklaştığını duyurdu. Bonservis için 7 milyon euro önerildiği yazıldı.

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