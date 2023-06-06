Başakşehir - Trabzonspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, İstanbul ekibini de mağlup ederek ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor.

Başakşehir ise kupa finali öncesi sahadan moralli ayrılmak istiyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Şener, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Berkay, Deniz, Januzaj, Keny, Figueiredo.

Trabzonspor: Taha, Serkan, Hüseyin, Taha, Eren, Doğucan, Bardh, Emirhan, Arif, Visca, Umut.



BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Trabzonspor maçı 6 Haziran Salı günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.