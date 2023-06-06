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Başakşehir - Trabzonspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligi 5. sırada tamamlamak isteyen ikip ekipte galibiyet için sahaya çıkıyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 19:55 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 20:00
Başakşehir - Trabzonspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, İstanbul ekibini de mağlup ederek ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor.

Başakşehir ise kupa finali öncesi sahadan moralli ayrılmak istiyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Şener, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Berkay, Deniz, Januzaj, Keny, Figueiredo.

Trabzonspor: Taha, Serkan, Hüseyin, Taha, Eren, Doğucan, Bardh, Emirhan, Arif, Visca, Umut.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Trabzonspor maçı 6 Haziran Salı günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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