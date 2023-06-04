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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Aaron Boupendza bombası! Kiralık teklifi yapıldı

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için transferde kollar sıvandı. Bordo mavililer kadrosunu etkili isimlerle güçlendirmek isterken Fırtına'da gündeme oldukça sürpriz bir isim geldi. Bordo mavililerin bir dönem Hatayspor forması ile Süper Lig'de iz bırakan Gabonlu golcü Aaron Boupendza ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Aaron Boupendza bombası! Kiralık teklifi yapıldı

Panathiniaikos'la sözleşmesi sona eren orta saha Dimitrios Kourbelis'i İstanbul'a getiren bordo-mavili kulüp yönetimi, golcü transferine yöneldi.

Fırtına'nın, Al Shabab forması giyen Aaron Boupendza için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Kulübü ile sözleşmesi 2025'te bitecek

Gabonlu forvet, Hatay'da gol kralı olmayı başardı.

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Gabonlu golcü Aaron Boupendza'nın transferde ismi geçmesi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Bu anlamda futbolcu ile ilgili araştırmalar sıklık kazandı.

AARON BOUPENDZA KİMDİR?

Aaron Boupendza futbola ülkesi Gabon'un Mounana takımında başladı. Ardından Fransız ekiplerinden Bordeaux'un yolunu tuttu.

Bordeaux sonrası kariyerinde sırasıyla; Pau, Ajaccio, Tours, Feirense, Hatayspor, Al Arabi formalarını terletti. Şimdilerde ise Suudi Arabistan ekibi Al - Shabab'da oynuyor.

Ana mevkisi santrafor olan oyuncu sol kanat ve sağ kanat olarak görev alabiliyor.

Golcü oyuncu ülkesi Gabon'un milli takımının güncel olarak formasını terletiyor.

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