Haberler Trabzonspor Düğmeye basıldı

Düğmeye basıldı

Sezona Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası hedefleriyle başlayan Trabzon, üç kulvarda beklentileri karşılayamayınca, ilk olarak yönetim ardından teknik heyet değişikliğine gitmişti. Ahmet Ağaoğlu’nun ardından Abdullah Avcı da veda etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Düğmeye basıldı

Geçtiğimiz sezon Fırtına, sürdürülebilir bir ekonomik yapıyla birlikte sportif başarıyı da yakalamıştı. Mali disiplinden taviz vermeyen bordo-mavili kulüp, bu sezon ise yukarı çıkan takım bütçesine rağmen sportif başarıları yakalayamadı.

DENGELER BOZULDU
1 milyon 500 bin euro olarak belirlenen tavan ücretin değişmesi, yeni transferlere verilen imza ve imaj ücretleri yanında çeşitli bonuslar takım içerisindeki dengeleri bozdu. Bu değişiklikler futbolcuları da olumsuz etkiledi.

KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM
Son şampiyon Trabzonspor'da, kötü geçen sezon ardından yaşanan yönetim ve teknik heyet değişimleri oyuncu grubuyla devam edecek. Bordo-mavililerin teknik patronu Nenad Bjelica köklü değişimin hazırlıklarını sürdürüyor.

EN PAHALI KADRO
Bjelıca, teknik adamlık kariyerinin en pahalı takımının başına geçti. 119 milyon euro piyasa değeri bulunan Trabzonspor, Süper Lig'de G.Saray ve F.Bahçe'nin ardından en değerli üçüncü takım ama sportif başarısı bütçeyle örtüşmedi.

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