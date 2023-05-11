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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın Mislav Orsic ısrarı! Transferde Nenad Bjelica etkisi

Trabzonspor'da Nenad Bjelica, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton’da kadro dışı bırakılan eski öğrencisini transfer etmek istiyor. Fırtına, İngiliz ekibi ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Mislav Orsic için ilk etapta kiralama teklifi sundu. İşte ayrıntılar... | Ts spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın Mislav Orsic ısrarı! Transferde Nenad Bjelica etkisi

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Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, bu sezon ligde beklenenin altında kaldı. Yönetim yeni sezonun yapılanması için daha şimdiden harekete geçti. Kadrosunu yeni transferlerle güçlendirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Karadeniz devi, aradığını İngiltere Premier Ligi'nde buldu. Fırtına, Southampton forması giyen Mislav Orsic'i kadrosuna katma konusunda bir hayli kararlı. Asıl mevkisi sol kanat olan 30 yaşındaki futbolcu, sağ kanat ve ileri uçta da görev yapabiliyor. Hırvat hoca Bjelica da vatandaşının takıma katılmasını çok istiyor. Premier Lig'de son sırada yer alan ve kümede kalması artık neredeyse mucize olan Southampton, küçülmeye gidecek. İngiliz ekibi, kadro dışı bıraktığı Orsic'i göndermeye sıcak bakıyor. Transfer sürecini bizzat Başkan Ertuğrul Doğan yönetirken, oyuncu ve menajeriyle bir görüşmeler devam ediyor. Bjelica'nın da Orsic için devrede olduğu öğrenildi. Southampton'ın devre arasında 5 milyon 750 bin euro bonservisle kadrosuna kattığı Orsic'in, İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KANATLARDA VE FORVETTE OYNUYOR

Orsic her iki ayağını da kullanabilen bir futbolcu. Her iki kanatta ve forvette görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcu, tam bir joker pozisyonunda.

476:

Kulüp kariyerinde 476 maça çıkan Orsic, 156 gol attı ve 74 de asist yaptı. Hırvatistan Milli Takım formasını 26 kez giydi, 2 kez fileleri sarstı.

2 SENE BERABER ÇALIŞTILAR

Bjelica, Dinamo Zagreb'te Orsic'le 2 sezon çalışmıştı. Hırvat yıldız 4 sezon üst üste Hırvat Ligi'nde şampiyonluk yaşarken, Zagreb ekibinde çıktığı toplam 214 maçta 91 gol, 40 asistlik muazzam bir hücum katkısı gösterdi. 6 Ocak'ta 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında Southampton'un renklerine bağladığı Orsic, İngiltere'de umduğunu bulamadı. Kadro dışı kaldı.

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