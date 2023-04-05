Fırtına'nın kabus sezonu

Son şampiyon Trabzonspor, bu sezon tam anlamıyla kabus yaşıyor. Önce Avrupa'ya veda eden, ardından Süper Lig'de lider G.Saray'ın 19 puan gerisine düşerek üçüncülük hedefini zora sokan Karadeniz devinin tek hedefi Türkiye Kupası'ydı. Ancak evdeki hesap yine çarşıya uymadı. Maça iyi başlayan bordo-mavililer, 22. dakikada öne geçip ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamlasa da üstünlüğünü koruyamadı.



ALI SOWE ŞOV YAPTI

İkinci yarıya muhteşem başlayan ve golcüsü Ali Sowe ile 51'de eşitliği yakalayan Tolunay Kafkas'ın ekibi, 68'de Diack ile öne geçti. Maçın en etkili ismi Ali Sowe, 83'te bir kez daha sahneye çıkarak skoru ilan etti. Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, G.Saray-Başakşehir eşleşmesinden tur atlayan ekip ile yarı finalde karşılaşacak.



GOLÜNÜ ATTI

Abdülkadir Ömür, Lazar Markovic'ten aldığı güzel pası filelerle buluşturdu. Bu sezon kupada ilk defa forma giymişti. Golüyle sevindi ancak ardından Ankaragücü'nün üst üste sayıları geldi. 78. dakikada yerini üzgün şekilde Umut Bozok'a bıraktı.



9 kez almıştı

Ligde G.Saray'ın 19 puan gerisinde kalan, Avrupa defteri Basel maçıyla kapanan Trabzonspor'da tek hedef Türkiye Kupası'ydı. Karadeniz ekibi, daha önce 9 kez kazandığı Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek istiyordu ancak Ankaragücü'ne elenerek havlu attı



Markovic yetmedi

Trabzonspor'un yardım transferi kapsamında Gaziantepspor'dan renklerine bağladığı Lazar Markovic kısa sürede 11'e yerleşti. Sırp kanat, Ankaragücü ile oynanan kupa maçında da etkili bir performans sergiledi. Abdülkadir Ömür'ün kaydettiği golde meşin yuvarlağı iğne deliğinden geçirerek harika bir asist yaptı. Bordo-mavili taraftarlar, deprem sonrası kiralık gelen 29 yaşındaki yıldızın bonservisinin alınmasını istiyor.



ORHAN AK BIRAKTI

Trabzonspor'un hocası Orhan Ak, Ankaragücü yenilgisi sonrasında istifasını açıkladı. Genç çalıştırıcı "Trabzonspor'un önünü açmak lazım. Mesleki olarak benim için güzel bir tecrübe oldu. Aslında daha önce bırakacaktım. 2.5 yıldır kulübün içinde olduğum için devam ettim. Benim adıma üzüntülü bir kapanış oldu" dedi.



Anıtkabir'e gittiler

Trabzonspor'da yeni seçilen başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, Ankaragücü ile oynanan deplasman öncesinde Anıktabir'i ziyaret ettiler. Başkan Ertuğrul Doğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Trabzonspor olarak zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız" yazdı.



2 değişiklik yaptı

Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Kayserispor'a 4-3 yenilen kadrodan 2 ismi değiştirdi. Stoperde Marc Bartra'nın yerine Hüseyin Türkmen görev yaptı. Orta sahada ise geçen hafta devrede oyundan aldığı Yusuf Yazıcı'ya bu defa forma vermedi. Yerine daha dinamik bir oyuncu olan Doğucan Haspolat'ı sahaya sürdü.



Kendimi zorluyorum

Sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı. Tecrübeli futbolcu şunları söyledi: "Özel fizyoterapistim ile çalışıyorum. Kulüp doktorumuzun, hocamızın ve yönetim kurulunun haberi var. Günde 2 antrenman yapıyorum. En kısa sürede sahalara dönmek için kendimi zorluyorum. Yakım çevrem ve kulübüm bunları biliyor. Sizlerin de bilmesini isterim"



Bakasetas kulübede

Bordo-mavili ekibin Ankaragücü ile oynadığı mücadelede ilk 11'de olması beklenen Anastasios Bakasetas yine yedekti. Karadeniz ekibinin hocası Orhan Ak mücadele öncesinde Yunan yıldızla ilgili net bir açıklama yaptı. Ak "Bakasetas soğuk alğınlığını tam olarak atlatamadı. Bu yüzden kenarda" diye konuştu.



Kafkas ile ilk kez

Ankaragücü'nün hocası Tolunay Kafkas, taraftarıyla buluştu. Deneyimli çalıştırıcı Eryaman Stadı'nda ilk defa sarı-lacivertli taraftarlar önünde Başkent ekibini yönetti. Trabzonspor'a karşı yine üçlü savunma sistemiyle sahadaydı. 5 değişiklik yaptı. Kitsiou, Hasan Ali, Diack, Pedrinho ve Gökhan'ın yerlerine Hanousek, Malcuit, Dokanovic, Zahid ve Bahadır oynadı.