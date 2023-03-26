TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Celta Vigo'dan Maxi Gomez hamlesi! İşte ödenecek rakam

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da yıldız oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Yeni yönetimin raporuna göre hareket edecek bordo mavililer için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.

Elgoldigital'in haberine göre, Trabzonspor'un Uruguaylı yıldız oyuncusu Maxi Gomez için eski kulübü Celta Vigo harekete geçti. Iago Aspas'a eşlik edecek garantili bir forvet arayan Celta de Vigo, Gomez'in menajeriyle temasa geçti. İspanyol ekibi 5 milyon euronun üstünde bir bedel ödemeye sıcak baktığı ifade edildi.

Sezon başında Valencia'dan 3 milyon euroya transfer edilen oyuncunun Trabzonspor'da 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gomez, bu sezon Trabzonspor'da 26 maçta 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.