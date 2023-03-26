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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Celta Vigo'dan Maxi Gomez hamlesi! İşte ödenecek rakam

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de ve Avrupa'da beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da gelecek sezon için çalışmalar başladı. İspanyol basını bordo mavililerin yıldız oyuncusu için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Golcü oyuncunun menajeriyle görüşen La Liga ekibi bonservis için rakamı belirledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 11:09 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 11:22
ENES CEVAHİRCİ
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Celta Vigo'dan Maxi Gomez hamlesi! İşte ödenecek rakam

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da yıldız oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Yeni yönetimin raporuna göre hareket edecek bordo mavililer için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.

Elgoldigital'in haberine göre, Trabzonspor'un Uruguaylı yıldız oyuncusu Maxi Gomez için eski kulübü Celta Vigo harekete geçti. Iago Aspas'a eşlik edecek garantili bir forvet arayan Celta de Vigo, Gomez'in menajeriyle temasa geçti. İspanyol ekibi 5 milyon euronun üstünde bir bedel ödemeye sıcak baktığı ifade edildi.

Sezon başında Valencia'dan 3 milyon euroya transfer edilen oyuncunun Trabzonspor'da 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gomez, bu sezon Trabzonspor'da 26 maçta 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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