Yeni başkan Doğan

Trabzonspor'un 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek liste ile seçime gidiliyor. Yönetim kurulu adına Zeyyat Kafkas, Başkan adayı Ertuğrul Doğan dahil olmak üzere 8 kişilik ön listeyi Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e makamında teslim etti. Yönetim kurulunun başkan dahil 15 asil ve 7 yedek oluşacak olan yönetim kurulu listesinin tamamı ise 23 Mart Perşembe günü Divan Kurulu'na teslim edilecek ve böylelikle adaylık süreci tamamlanacak. Doğan'ın haricinde Divan Kurulu'na başka bir adaylık başvurusu yapılmadı.

846 İMZA İLE BAŞVURU

Listeyi Divan Kurulu'na sunan Zeyyat Kafkas, şunları söyledi: "Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığını 846 genel kurul üyesinin imzasıyla Divan başkanlığımıza sunuyoruz. Hepimiz Trabzonspor için iyi işler yapmak için mücadele içindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Trabzonspor'u daha iyi yerlere getireceğiz."

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

1977'de Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2000 yılında Doğan Akaryakıt adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı. 2014 yılında Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 8 Nisan 2018'de Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Evli ve 2 çocuk babası.