Haberler Trabzonspor Yeni başkan Doğan

Yeni başkan Doğan

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi Divan Kurulu’na adaylık başvurusu yapan tek isim olan Ertuğrul Doğan, 25-26 Mart’ta resmen Trabzonspor’un 18. başkanı olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Yeni başkan Doğan

Trabzonspor'un 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek liste ile seçime gidiliyor. Yönetim kurulu adına Zeyyat Kafkas, Başkan adayı Ertuğrul Doğan dahil olmak üzere 8 kişilik ön listeyi Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e makamında teslim etti. Yönetim kurulunun başkan dahil 15 asil ve 7 yedek oluşacak olan yönetim kurulu listesinin tamamı ise 23 Mart Perşembe günü Divan Kurulu'na teslim edilecek ve böylelikle adaylık süreci tamamlanacak. Doğan'ın haricinde Divan Kurulu'na başka bir adaylık başvurusu yapılmadı.

846 İMZA İLE BAŞVURU

Listeyi Divan Kurulu'na sunan Zeyyat Kafkas, şunları söyledi: "Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığını 846 genel kurul üyesinin imzasıyla Divan başkanlığımıza sunuyoruz. Hepimiz Trabzonspor için iyi işler yapmak için mücadele içindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Trabzonspor'u daha iyi yerlere getireceğiz."

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

1977'de Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2000 yılında Doğan Akaryakıt adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı. 2014 yılında Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 8 Nisan 2018'de Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Evli ve 2 çocuk babası.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi Fenerbahçe’den rekor bonservisle ayrılıyor! Dünya devi resmi teklifini yapacak…
Cemiyet hayatının ünlü ismi Ahu Aysal, Elon Musk ile mahkemelik oldu! "Paramla rezil dolum"
Beşiktaş seri peşinde! İşte İstanbulspor maçı 11'i
Arda Güler'e transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına Visca ile çok farklı!
Ömür gerçek yerinde
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 17 Mart
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay yorum! "En çok şaşırtan tercihi..." Olay yorum! "En çok şaşırtan tercihi..." 07:44
Çakar'dan flaş Zorbay Küçük sözleri! Çakar'dan flaş Zorbay Küçük sözleri! 00:13
Maçta ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi Maçta ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi 00:12
Toroğlu Ahmet Oğuz'un pozisyonunu yorumladı! Toroğlu Ahmet Oğuz'un pozisyonunu yorumladı! 00:12
Okan Buruk'tan hakem isyanı! Okan Buruk'tan hakem isyanı! 00:12
Toroğlu'dan Icardi eleştirisi! "Yürüyecek hali yok" Toroğlu'dan Icardi eleştirisi! "Yürüyecek hali yok" 00:12
Daha Eski
G.Saray Konya'da kayıp! G.Saray Konya'da kayıp! 00:12
Konyaspor'dan G.Saray'a flaş gönderme! Konyaspor'dan G.Saray'a flaş gönderme! 00:12
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:12
Konyaspor'un golü ofsayt nedeniyle iptal edildi! Konyaspor'un golü ofsayt nedeniyle iptal edildi! 00:12
Rashica'nın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Rashica'nın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:12
Konyaspor'un golü ofsayta takıldı! Konyaspor'un golü ofsayta takıldı! 00:12