Hoşçakal deme vakti

Abdullah Avcı istifası sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Usta çalıştırıcı "Geriye değil, ileriye" başlığıyla yaptığı açıklamada "Bazen durmak gerekir, derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir" ifadelerini kullandı. Açıklaması şöyle sürdü: "Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşçakal demek vakti geldi. Trabzonspor taraftarı coşkuludur, beklentileri büyüktür. Hep kazanmak ister. Kaybetmeye tahammülü yoktur. Onlara çok uzun süre özlemini çektikleri şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyum"

DOĞAN'A ŞÜKRAN BORCUM VAR

"Buraya gelmeme, burada kalmamda, hayatımın en güzel anılarını yaşamama vesile olan Sayın Ertuğrul Doğan'a ise apayrı bir şükran borcum var. Onu unutmayacağım. Hiç kimse unutmasın. Kendisini teşekkür ederim"

DAHA PARLAK GÜNLER GÖRMELİ

"Şampiyon Trabzonspor geriye değil, ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Kazandıklarını yitirmemeli ve çok güçlü bir yönetimle, çok daha parlak günler görmeli. Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal edin"