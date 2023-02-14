TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Saba Lobjanidze teklifi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin Hatayspor'un 28 yaşındaki Gürcü sol kanadı Saba Lobjanidze'ye kiralamak için teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Karadeniz devi, Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi'nin yanı sıra Saba Lobzjanidze'yi de istiyor. 28 yaşındaki Gürcü sol kanadın kiralanması için bordo-beyazlı kulübe teklif sunuldu. 1.75 boyundaki yıldız, 2024'e kadar sözleşmesinin olduğu Hatayspor ile şu ana kadar 61 maça çıktı, 9 gol attı ve 13 de asist yaptı. 30 kez formasını giydiği Gürcistan Milli Takımı ile de rakip fileleri 2 defa sarstı.