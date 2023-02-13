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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Van den Boomen sesleri! Son karar Abdulah Avcı'nın

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse formasını terleten Van den Boomen'in adı Süper Lig devlerinden Trabzonspor ile anılıyor. Transferde son kararı ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Van den Boomen sesleri! Son karar Abdulah Avcı'nın

Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse forması giyen Branco Van den Boomen'i, menajeri Trabzonspor'a önerdi. 27 yaşındaki orta sahanın kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 1.88 boyundaki futbolcu, 105 maça çıktı, 21 gol attı ve 41 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu merkez orta saha, 10 numara ve ön libero pozisyonlarında oynayabiliyor. Bu futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

İŞTE FUTBOLCUNUN KARİYERİ

Van den Boomen futbola Hollanda'nın Willem takımının altyapısında başladı. Ardından Ajax altyapısına katıldı.
Hollandalı orta saha ilk olarak ülkesinin FC Eindhoven takımında profesyonel olarak top koşturdu.
Sonrasında ise Hollanda ekibi Heerenveen'in yolunu tuttu. Heerenveen'in ardından ise Willem II takımıyla anlaşmaya vardı.
2019 yılında De Graafschap ile anlaşan Van den Boomen bir sezon sonrasında ise şimdilerde top koşturduğu Fransız ekibi Toulouse'a katıldı.

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