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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: İçtiğimiz sudan utanır haldeyiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deprem felaketinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Ağaoğlu, “Ne uyuyabiliyoruz, ne yiyebiliyoruz... İçtiğimiz sudan bile utanır hale geldik. Bunun altından kalkacağız. Trabzonspor olarak 40 çocuğu ağırlayacağız” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: İçtiğimiz sudan utanır haldeyiz

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Ne uyuyabiliyoruz, ne yiyebiliyoruz... İçtiğimiz sudan bile utanır hale geldik. Bunun altından kalkacağız. Dayanışmanın en güçlü örneğini göstererek, bu travmanın içerisinde çıkacağız. Türk milleti büyük bir millet, ilginç bir süreçten geçiyoruz. Allah bir daha göstermesin. Ülkenin neredeyse % 15-20'sini etkileyen felaket. Haber alır almaz yapabildiğimiz ilk şey TS-Club'lardaki kışlık ürünleri hazır hale getirdik" dedi.

Ağaoğlu şöyle devam etti: "Ayrıca İstanbul ve Bursa'dan temin ettiğimiz uyku tulumları, kışlık ne kadar malzeme varsa mont, bere, atkı, battaniye, kaban bütün mağazaları boşalttık. Altyapının belli bölümlerini boşalttık. Kadir Özcan Tesisleri'nde 10 kız çocuğu ağırlayacağız. Özkan Sümer Akademisi'nde 30-40 çocuğu ağırlayacağız. 8-12 yaş grubunda Ukraynalı çocuklar misafirimiz oluyor. O şekilde bir ayarlama yaptık. Uzun süreli ne kadar sürecekse 1-2 yıl konuşlandıracak sisteme getirdik. 50 çocuğumuza hizmet verebilecek durumdayız."

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