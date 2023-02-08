26 TIR yolda

Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşarken, birçok spor kulübü de elini taşın altına koyarak çeşitli yardım kampanyaları başlattı. İlk yardım kampanyasını başlatan kulüplerden birisi olan Trabzonspor, deprem bölgesine ilk etapta TS Club depolarında yer alan tüm kışlık ürünleri göndermişti. Ardından ikinci parti olarak bölgede yaşanabilecek su sıkıntısı dikkate alarak su kolileri ve ısıtıcılar gönderildi. Trabzonspor TIR'ları yola çıkarken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu açıklama yaptı. Vali Ustaoğlu şunları söyledi:

BİR TIR SU DOLDURULDU

"Ülkemiz çok büyük felaketle karşı karşıya. Biz de Trabzon olarak yaraların sarılması adına seferber olduk. Trabzon'dan deprem bölgesine giden TIR sayısı 26'ya ulaşmış durumda. Trabzonspor'umuzun deprem bölgemiz için hazırladığı 2 TIR'ımızı buradan uğurladık. Sağolsun Ahmet Ağaoğlu başkanımız ile görüştük ve 1 TIR'da tamamen su olmasını istedik. Diğer TIR'ımızda temel giyim malzemeleri var. İnşallah yaraların sarılması adına Trabzonspor'umuzun böyle güzel katkılarının olması hepimizi gerçekten mutlu ediyor.'' Yunus Emre SEL

Amcasını kaybetti

Karadeniz devinin 22 yaşındaki kalecisi Muhammet Taha Tepe'nin amcası Musa Tepe vefat etti. Musa Tepe'nin cenazesi, dün ikindi namazını müteakip Sapanca Cami-i Cedid'de kılındıktan sonra defnedildi.