TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına için Baroan iddiası! +1 kontenjana uygun

Henüz oyuncu satışı gerçekleştiremediği için az maliyetli isimlere yönelen bordo-mavililer, futbol izleme komitesinin raporu doğrultusunda Antoine Baroan'ı gündemine aldı. Fildişi asıllı Fransız futbolcu, Bulgaristan Ligi'nde Botev Plovdiv forması giyiyor. 1.88'lik forvet, her iki kanatta da oynayabiliyor. Güçlü fiziği ve hızıyla ön plana çıkan Baroan, son vuruşlarda da oldukça başarılı. Bu sezon çıktığı 18 resmi karşılaşmada 10 kez rakip fileleri havalandıran 2000 doğumlu yıldız, 4 de asist yaptı.

ARTI 1 KONTENJANA UYGUN

Piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Baroan'ın, kulübüyle 2024'e kadar kontratı var. Transfer olması halinde 1998 doğumludan genç oyuncular için ayrılan artı 1 yabancı kontenjanında yer alacak ve lisans problemi yaşanmayacak.