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Fırtına'ya tam destek

Trabzonsporlu taraftarlar, İstanbul'da takımlarını yine yalnız bırakmadı... Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen 3 binden fazla bordo- mavili taraftar, kendilerine ayrılan yerden takımlarına destek verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Fırtına'ya tam destek

Trabzonsporlu taraftarlar, İstanbul'da takımlarını yine yalnız bırakmadı... Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen 3 binden fazla bordo- mavili taraftar, kendilerine ayrılan yerden takımlarına destek verdi. Karşılaşmanın 61. dakikası oynandığı sırada tüm taraftarlar telefonlarının ışıklarını yaktı. Bordo-mavililer yenilgi sonrası stattan üzgün ayrıldı.

3. YENİLGİSİNİ ALDI

Fırtına bu sezon ligdeki 3. mağlubiyetini aldı. Daha önce Antalyaspor'a 5-2 ve Adana Demirspor'a 3-2'lik skorlarla kaybeden bordo-mavililer dün de Karagümrük'e kaybetti. 4-1'le bu sezon 3. yenilgisini elde etti.

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