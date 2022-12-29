Bartra yaktı

Trabzonspor'un Real Betis'ten aldığı Bartra, yıllık 2.3 milyon euro'dan 3 senelik imza attı. İspanyol stoper, geldiği günden bu yana saç baş yolduruyor. Kritik hatalar yapan Bartra ilk bombasını 5-2 kaybedilen 3. haftadaki Antalya maçında yaptı. Golü atan Gökdeniz'i kaçırdı. 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demir sınavında, 3. golde Samet'i kaçırdı. 3-2 kazanılan G.Antep maçında çalım yiyerek gole sebep oldu. 10. haftada 2-2 biten Beşiktaş derbisinde Larsen'in kendi kalesine attığı golde müdahalede geciken Bartra, 2. golde de Weghorst'un kafa vuruşuna engel olamadı. 3-2 kaybedilen Ferencvaros maçında müdahalede gecikti. 3-1 kaybedilen Monaco maçında 1. golde Ben Yedder'den çalım yiyen, 2. golde penaltı yaptıran, 3. golde topa müdahale etmeyen Bartra, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız sınavında Pesic'i kaçırdı. 2-2'lik Konya maçında iki hata yapan Bartra dün 20'de golünü attı. Ancak 45+3'te kırmızı kart görerek Fırtına'yı eksik bıraktı, takımın dengesini bozdu. Taraftarlar 31 yaşındaki oyuncuya "Yeter artık" diye isyan etti.

UĞURCAN KÖTÜYDÜ

Akyazı Stadı'nda Süper Lig maçlarında etkili savunmasıyla dikkat çeken ve sadece 4 gol yiyen Karadeniz devi, dış sahada ise dökülüyor. Dün kaptan Uğurcan Çakır son derece kötü bir 90 dakika oynadı. Sadece 2 kurtarış yapan 26 yaşındaki eldiven, 4 kez rakiplerine geçit verdi. Fırtına, dış sahadaki 8 maçta 16 gol yiyerek hayal kırıklığı oluşturdu.

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Bartra, kariyerinde ilk kez bir lig maçında (Fatih Karagümrük) kırmızı kart gördü. İspanyol stoper tepki çekti.