Haberler Trabzonspor TS Club kasayı doldurdu

TS Club kasayı doldurdu

Son şampiyon Trabzonspor’un resmi mağazası TS Club, son bir yıl içerisinde gelirlerini yüzde 200 artırarak 218 milyon TL’lik forma satışı gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
TS Club kasayı doldurdu
En fazla ürün satışı yapılan Trabzon'da toplam 135 milyon TL'lik gelir elde edildi. Trabzon'u 34 milyon TL'lik ürün satışı ile İstanbul izledi. Ardından Bursa, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Samsun, İzmir, Antalya ve Zonguldak geliyor. Bordo-mavili kulüp, online satışlar da dahil edildiğinde 218 milyon 373 bin TL'lik forma satış geliri elde etti. Böylelikle son bir yıl baz alındığında bir önceki döneme oranla yüzde 200'ü geçen bir kar artışı ortaya çıktı. En fazla talep gören forma çubuklu olurken, onu telkare ve şampiyonluk formaları takip etti. Diğer ürünlerle birlikte toplam kazancın 300 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi.
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