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Trabzonspor Hull City maçı CANLI İZLE

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam eden son şampiyon Trabzonspor, İngiliz ekibi Hull City ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un Hull City maçı, A Spor'dan naklen ve şifresiz ekranlara geliyor. Bununla beraber Trabzonspor - Hull City maçını, haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 15:56 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 16:17
Trabzonspor Hull City maçı CANLI İZLE

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Hull City ile kozlarını paylaşıyor.

Trabzonspor - Hull City maçını haberimizden naklen ve şifresiz izleyebilirsininiz...

ASpor CANLI YAYIN

TRABZONSPOR - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor - Hull City maçı 3 Aralık Cumartesi saat 16:00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Arif, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Trezeguet, Naci, Umut.

HULL CITY: Ingram, Coyle, Elder, Jones, Longman, McLoughlin, Smith, Seri, Slater, Simons, Jarvis.

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