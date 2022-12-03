Trabzonspor Hull City maçı CANLI İZLE

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Hull City ile kozlarını paylaşıyor.
Trabzonspor - Hull City maçını haberimizden naklen ve şifresiz izleyebilirsininiz...
ASpor CANLI YAYIN
TRABZONSPOR - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Trabzonspor - Hull City maçı 3 Aralık Cumartesi saat 16:00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
İLK 11'LER:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Arif, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Trezeguet, Naci, Umut.
HULL CITY: Ingram, Coyle, Elder, Jones, Longman, McLoughlin, Smith, Seri, Slater, Simons, Jarvis.