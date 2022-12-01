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Trabzonspor'da değişim zamanı!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, oyuncularına, "Neleri değiştirebiliriz, sahaya nasıl daha fazla enerji katarız, kampta bunlara çalışacağız." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Trabzonspor'da değişim zamanı!
EKNİK direktör Abdullah Avcı, kampın ilk gününde oyuncularına bir konuşma yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, ligin geride kalan bölümünden farklı olarak bir değişime girmeleri gerektiğini tekrar vurguladığı konuşmasında, "Neleri değiştirebiliriz, neleri uygulayabiliriz, enerjimizi daha fazla bunun içine ne kadar katabiliriz? Sahanın içerisinde neler yapabiliriz? Bunlara çalışıp hem yapacağız hem de göstereceğiz" ifadelerini kullandı. İlk iki gün temponun yüksek olması teknik heyeti memmun etti. Özellikle yedeklerin ve genç oyuncuların, formayı kapmak için gösterdiği çaba takdir aldı.
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