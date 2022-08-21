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Trezeguet yaktı

Fırtına 2-0’dan 2-2’yi yakalayıp geri dönüş için hazırlanırken Mısırlı yıldız kötü bir top kaptırdı. Antalya bu golle coştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Trezeguet yaktı

Süper Lig'de 3'te 3 yapmak isteyen Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanından farklı bir mağlubiyetle döndü. Anthony Nwakaeme'nin yerine gelen Trezeguet bu karşılaşmada da beklenileni veremedi. Mısırlı yıldız hücumda etkili olamazken Trabzonspor'un geri dönüşüne de engel oldu. Bordo-mavililer 2-0'dan dönüp 2-2'yi bulmuştu. 3. gol için yüklenirken Trezeguet'nin kötü geri pası Antalyaspor'a pozisyon oldu. Akdeniz ekibi 3. golü bulup Fırtına'nın umutlarını bitirdi. Ardından Antalya'nın 4. ve 5. golleri geldi. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden büyük umutlarla takıma katılan Trezeguet'nin performansını eleştirdiler.

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