Trezeguet yaktı

Süper Lig'de 3'te 3 yapmak isteyen Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanından farklı bir mağlubiyetle döndü. Anthony Nwakaeme'nin yerine gelen Trezeguet bu karşılaşmada da beklenileni veremedi. Mısırlı yıldız hücumda etkili olamazken Trabzonspor'un geri dönüşüne de engel oldu. Bordo-mavililer 2-0'dan dönüp 2-2'yi bulmuştu. 3. gol için yüklenirken Trezeguet'nin kötü geri pası Antalyaspor'a pozisyon oldu. Akdeniz ekibi 3. golü bulup Fırtına'nın umutlarını bitirdi. Ardından Antalya'nın 4. ve 5. golleri geldi. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden büyük umutlarla takıma katılan Trezeguet'nin performansını eleştirdiler.