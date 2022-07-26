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Trabzonspor'un yurt dışı kampı sona erdi

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya ve Avusturya'da olmak üzere 2 aşamalı gerçekleştirdiği 23 günlük kampı bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı. Karadeniz ekibi, kamp süresince 4 hazırlık maçı oynarken, 27 de antrenman yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 13:54
Trabzonspor'un yurt dışı kampı sona erdi

İlk olarak 4 Temmuz'da Slovenya'da 13 günlük kamp çalışmaları gerçekleştiren ve ardından 3 gün izin yaptıktan sonra 20 Temmuz'da Avusturya kampına başlayan bordo-mavililer, toplam 23 günlük yurt dışı kampını bitirdi.

Avusturya'nın Bad Haring Bölgesi'nde son çalışmasını basına kapalı yapan bordo-mavililer, TSİ 18.00'de Trabzon'a dönerek, 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde gerçekleştirecek.

Karadeniz ekibi, 29 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka için İstanbul'a gidecek.

4 HAZIRLIK MAÇI 27 ANTRENMAN

Trabzonspor, yurt dışı kampında toplam 4 hazırlık maçı, 27 antrenman yaptı.

Bordo-mavililer, 4 Temmuz akşamı başladığı Slovenya kampında 13 günlük çalışma süresince 19 antrenman yapıp, 2 de hazırlık maçı oynadı.

Karadeniz ekibi, 20-26 Temmuz tarihlerindeki Avusturya kampında ise 7 günde 8 antrenman ile 2 hazırlık karşılaşması gerçekleştirdi.

4 MAÇTA 1 GALİBİYET

Trabzonspor, yeni sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, 4 karşılaşmada 4 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

İlk olarak Slovenya kampında Macaristan'ın 2. Lig ekibi MTK Budapeşte ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, ardından Çekya'nın 1. Lig ekiplerinden Slovacko takımı ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, Avusturya kampında İtalya takımları ile oynadığı 2 hazırlık maçında da gol atamadan mağlup oldu. İlk hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Torino'ya 3-0 yenilen bordo-mavililer, son hazırlık karşılaşmasında da yine aynı lig ekiplerinden Empoli'ye 1-0 kaybetti.

Trabzonspor'un hazırlık maçlarında sadece 3 oyuncu gol attı. MTK Budapeşte maçında Hugo ve Yusuf Erdoğan, Slovacko maçında da Kouassi 2 gol kaydetti.

SAĞ STOPER, KAMPA YETİŞMEDİ

Uzun zamandır sağ stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bu mevki için transferi kampa yetiştiremedi.

Kampta sağ stoper eksikliği yaşayan bordo-mavililer, savunmada hazırlık maçlarında kalesinde fazla gol gördü. Tek sağ stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen, Slovenya kampında sakatlanarak antrenmanlara katılamazken, sol stoper de Denswil, ilk kampta sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kaldı.

YÖNETİCİ GELMEDİ

Trabzonspor'un yurt dışı kampında hiç yönetici gelmemesi dikkat çekti.

Daha önceki dönemlerde kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler, kampta özellikle hazırlık maçlarını izlerken, bu sezon Slovenya ve Avusturya'ya gelmediler.

Slovenya kampında taraftar ilgisi olmazken, Avusturya'da ise çok sayıda taraftar, takımlarını ziyarete geldi. İlk hazırlık maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, ikinci karşılaşma güvenlik nedeniyle seyircisiz oynandı.

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