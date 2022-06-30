Dünya gözü ile görün

Şampiyon Trabzonspor, 2022-23 sezonunun kombine bilet satışlarını sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoyla duyurdu: "Siz de bu inanılmaz performansları dünya gözüyle görmek için kombinenizi alın, hikayeye yerinde tanık olun." Video paylaşımda bir kadın taraftar, ''Şampiyonluk falan zaten inanılmaz ama ben Göztepe maçını unutamıyorum. Ahmet Can Kaplan'ın o çizgiden çıkardığı toplar falan... Abdülkadir Ömür'ün attığı goller falan inanılmazdı. İnanılmaz performans gösterdiler, herkes de görmüştü. Abi sen görmüş müydün? 'Görmüştük', Abiler sen görmüş müydünüz? 'Görmüştük'... Ama ben göremedim o maçı stat doluydu dünya gözüyle izleyemedik" sözleriyle kombine biletlerin satışa çıktığını duyurdu.