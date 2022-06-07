Trabzonspor'dan Cavani bombası!

Şampiyon Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak için kolları sıvaması ilgiyi iyice artırdı. Gündeminde birçok futbolcu bulunan Karadeniz devine hemen her gün yeni bir öneri de geliyor. Bunlardan biri de dünyaca ünlü forvet Edinson Cavani. TRT Spor'un haberine göre, Uruguaylı süper yıldızın menajeri, bordo-mavili kulübün kapısını çaldı ve "Oyuncuyu ister misiniz?" diye sordu. Yönetim, futbolcunun transfer şartlarını öğrendi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararına göre Cavani için yol haritası çizileceği vurgulanıyor.

PSG'DE ZİRVEYE ÇIKMIŞTI

Manchester United ile sözleşmesi sona eden 35 yaşındaki yıldızın bonservisi elinde. Trabzonspor'un çok yüksek maliyetlere ulaşmaması durumunda bu transfer için adım atabileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon Hamsik'i alan Karadeniz devi, bu dönem de Cavani bombasını patlatabilir. İngiliz ekibi ile 59 karşılaşmaya çıkan 1.84 boyundaki futbolcu 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Kariyer zirvesini PSG ile yaşayan Cavani 301 karşılaşmada 200 gol atıp, 43 asist yaparken, Napoli ile ise 137 karşılaşmada 104 kez fileleri sarstı ve 14 de gol pası verdi.

RONALDO'YA KAPTIRMIŞTI

İtalya ve Uruguay vatandaşlığı bulunan Cavani, Ronaldo'nun Manchester United'a gelişinin ardından önce 7 numarayı Portekizli yıldıza kaptırmış, sonra gözden düşmüştü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GEDİKLİSİ

Edınson Cavani, Uruguay Milli Takımı ile çıktığı 151 maçta fileleri 56 kez sarstı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 70 kez forma giydi, 35 gol attı.

DÜZENLİ OYNAYAMADI

Son olarak İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Edinson Cavani, 2021-22 sezonunu 20 maçta 2 gol ve 2 asistle tamamladı. Cavani, 2020-21 sezonunda ise 39 maçta 17 gol ve 5 asist üretti.

F.BAHÇE İLE DE ANILDI

Daha önce transferde Fenerbahçe ile de anılan Cavani, Fransa'da Paris Saint Germain, İtalya'da Napoli ve Palermo, ülkesi Uruguay'da da Danubio'da oynadı.

DEĞERİ 113 MİLYONA ÇIKTI

Futbol piyasası analizleri yapan Transfermarkt'a göre Trabzonspor'un sezon başında 90 milyon 250 bin euro olan değeri, haziran ayı itibariyle 113 milyon 530 bin euro'ya yükseldi. Şampiyon olan Fırtına, değerini 23 milyon 280 bin euro artırarak yüzde 25.8 oranında büyüme gösterdi.

İLK 20'DE 4 TRABZONSPORLU

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu sıralamasında Fırtına'dan 4 futbolcu var. 1 numara Uğurcan. Abdülkadir Ömür 10 milyon 500 bin euro ile 10'uncu sırada. 15'inci sırada 9 milyon 500 bin euro ile Bakasetas, 17. sırada ise 'Kuzey'in Kralı' lakaplı Cornelius ise 9 milyon euro değerle yer alıyor.

OYNAMAK İSTİYOR

PSG'den oynama garantisi alamadığı için ayrılan Cavani, Manchester United'daki son sezonunda da bu beklentisine karşılık bulamadı. 35 yaşındaki Uruguaylı yıldız son Dünya Kupası'na hazır gitmek için düzenli forma giyeceği bir kulübe imza atma amacında. Brezilya kulüplerinin ısrarlı tekliflerini şimdilik kabul etmedi, Trabzonspor'un durumuna göre net kararı vermesi bekleniyor. Pivot santrfor kavramının günümüzdeki önemli temsilcilerinden olan Cavani, kariyeri boyunca toplam 341 gole imza attı...