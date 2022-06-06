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Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı

Son dakika spor haberi: İngiliz devi Manchester United'dan ayrılması gündeme gelen Edinson Cavani'nin transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yeni adresi merak konusu olan dünyaca ünlü yıldız için Süper Lig devinin devreye girdiği iddia edildi. Uruguaylı yıldızın menajeriyle görüşme sağlandığı öne sürüldü. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 19:50
Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı

Manchester United'daki kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan Edinson Cavani'nin transferi konusunda hareketlilik yaşanıyor.

Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı

Uruguaylı yıldızın, İngiliz devindeki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılması bekleniyor.

Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı

Birçok talibi bulunan deneyimli golcünün tercihini hangi takımdan yapacağı merak ediliyor.


Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı

Dünyaca ünlü bir ismi takıma kazandırmak isteyen Süper Lig devinden, flaş bir Edinson Cavani hamlesi geldi.

Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı

TRABZONSPOR YÖNETİMİ MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ!
TRT Spor'un haberine göre; bir süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, Manchester United'dan ayrılan Edinson Cavani'nin menajeriyle görüştü.

Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı

Ancak bu görüşmenin henüz ciddi bir boyuta ulaşmadığı ifade edildi.

Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı

BU SEZON BEKLETİLERİ KARŞILAYAMADI

Kırmızı Şeytanlar ile bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Uruguaylı golcü oyuncu 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı

Bordo mavili takımın kurmayları, tecrübeli golcünün menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı

Ancak henüz ilk adımları atan yönetim, bu konuda Avcı'nın düşüncesini merak ediyor.

Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı

FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI
Daha önce transferde Fenerbahçe ile de anılan Cavani, Fransa'da Paris Saint Germain, İtalya'da Napoli ve Palermo, ülkesi Uruguay'da da Danubio'da oynadı.

Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı

İtalya ve Uruguay vatandaşlığı bulunan oyuncu, United'a Cristiano Ronaldo'nun gelişinin ardından önce 7 numarayı Portekizli oyuncuya kaptırmış sonra da tam anlamıyla gözden düşmüştü.

Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı

Fenerbahçe'nin temas kurduğu dönemlerde oyuncunun yıllık 5 milyon Euro'nun üstünde bir talepte bulunduğu konuşulmuştu.

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