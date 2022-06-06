Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı

Manchester United'daki kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan Edinson Cavani'nin transferi konusunda hareketlilik yaşanıyor.
Manchester United'daki kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan Edinson Cavani'nin transferi konusunda hareketlilik yaşanıyor.
Uruguaylı yıldızın, İngiliz devindeki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılması bekleniyor.
Birçok talibi bulunan deneyimli golcünün tercihini hangi takımdan yapacağı merak ediliyor.
Dünyaca ünlü bir ismi takıma kazandırmak isteyen Süper Lig devinden, flaş bir Edinson Cavani hamlesi geldi.
TRABZONSPOR YÖNETİMİ MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ!
TRT Spor'un haberine göre; bir süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, Manchester United'dan ayrılan Edinson Cavani'nin menajeriyle görüştü.
Ancak bu görüşmenin henüz ciddi bir boyuta ulaşmadığı ifade edildi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirerek transferlerle ilgili bir toplantı yapacak.
Abdullah Avcı'nın ısrarcı olması durumunda transferde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.
Öte yandan, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Salernitana da, golcü oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.
BU SEZON BEKLETİLERİ KARŞILAYAMADI
Kırmızı Şeytanlar ile bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Uruguaylı golcü oyuncu 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Bordo mavili takımın kurmayları, tecrübeli golcünün menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Ancak henüz ilk adımları atan yönetim, bu konuda Avcı'nın düşüncesini merak ediyor.
FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI
Daha önce transferde Fenerbahçe ile de anılan Cavani, Fransa'da Paris Saint Germain, İtalya'da Napoli ve Palermo, ülkesi Uruguay'da da Danubio'da oynadı.
İtalya ve Uruguay vatandaşlığı bulunan oyuncu, United'a Cristiano Ronaldo'nun gelişinin ardından önce 7 numarayı Portekizli oyuncuya kaptırmış sonra da tam anlamıyla gözden düşmüştü.
Fenerbahçe'nin temas kurduğu dönemlerde oyuncunun yıllık 5 milyon Euro'nun üstünde bir talepte bulunduğu konuşulmuştu.