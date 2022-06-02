Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu: Hedef Cumhurbaşkanımız mı?

Ahmet Ağaoğlu: Hedef Cumhurbaşkanımız mı?

Ahmet Ağaoğlu: Hep bir güçten bahsediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde siyasi bir güç görmüyorum. Acaba orayı mı adres göstermek istediler?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Ahmet Ağaoğlu: Hedef Cumhurbaşkanımız mı?

Şampiyonluğu siyasi bir boyuta dayandırmaya çalışanların olduğunu aktaran Ağaoğlu, "Benim bildiğim kadarıyla son 20 senedir aynı siyasi iktidar iş başında. Eğer siyasi süreç 20 yıldır Trabzonspor'un lehine işliyorsa, 2005'te, 2010-2011'de Trabzonspor'un yaşamış olduğu travmalar var. Hep bir güçten bahsediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde siyasi bir güç görmüyorum. Acaba orayı mı adres göstermek istediler. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımız da Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi, bu da son derece normal. Netice olarak futbol sahada oynanır. Bu tartışmaların içine hiç girmedik, bilinçli olarak tartışmaların içine çekilmek istendiğimizin farkındaydık" ifadesini kullandı.

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