Haberler Trabzonspor 1000 kişiden 1’er milyon

1000 kişiden 1’er milyon

Ağaoğlu, camiaya seslendi: "Stadımızın önüne şampiyonluk anıtı yapacağız. Anıtta kendi isminin yer alması koşuluyla Trabzonsporumuza 1'er milyon lira verecek 1000 Trabzonspor sevdalısı arıyoruz."

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
1000 kişiden 1’er milyon

Ağaoğlu, camiaya seslendi: "Stadımızın önüne şampiyonluk anıtı yapacağız. Anıtta kendi isminin yer alması koşuluyla Trabzonsporumuza 1'er milyon lira verecek 1000 Trabzonspor sevdalısı arıyoruz."

HERKES TAKDİR EDİYOR

Başkan Ağaoğlu: "Kamuoyu, Trabzonspor'un bugün elde ettiği başarının, uzun vadeli planlama ve stratejinin sonucunda gerçekleştiğinin ziyadesiyle farkında. Herkes bunu görüyor ve takdir ediyor."

ŞAMPİYONLAR LİGİ TEBRİK ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabı Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u tebrik etti.

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