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Abdullah Avcı Trabzonspor Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavili takım teknik direktörü Abdullah Avcı, zorlu mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 23:06 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 23:18
Abdullah Avcı Trabzonspor Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İlk yarının sonunda geçiş hücumunda frikik oldu ve golü yedik. İkinci yarı şampiyon gibi oynadık. Müthiş bir baskı kurduk, her şeyi denedik. Olmadı. Bunlar futbolun içinde var. Kaybetmedik bugün. 5 puana ihtiyacımız vardı şimdi kaldı 4 puan. İkinci yarıdaki oyun beni tatmin etti.

İkinci yarıdaki oyun, şampiyon oyunu. 5 puan lazımdı, bugün 4'e düştü. En ufak bir kaygımız yok.

Biz kaliteli bir takımız. Senenin 33 haftasında sallanan bir takım olmadık. Üst üste 3 beraberlik oldu ama bizim kaybettiğimiz hiçbir şey yok.

Biz kredileri, başından beri bunun için aldık. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Böyle bir algı olmasın. Oyuncuların mücadelesi, taraftarın destekleri için teşekkür ediyorum.

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