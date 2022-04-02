Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Mohamed Elneny çalımı!

Süper Lig 'de uzun yıllar sonra şampiyonluk hasretine son verecek olan Trabzonspor , bir yandan Beşiktaş derbisine odaklanırken transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan da öğrencisi olan Mohamed Elneny için yönetime olumlu rapor verdi. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Fırtına, Beşiktaş'ın da istediği Elneny için girişimlere başladı.