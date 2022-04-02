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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Mohamed Elneny çalımı!

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor, gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Derbide Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fırtına, transferde rakibine dev bir çalım atmak üzere. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 09:25 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 09:26
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Mohamed Elneny çalımı!

Süper Lig'de uzun yıllar sonra şampiyonluk hasretine son verecek olan Trabzonspor, bir yandan Beşiktaş derbisine odaklanırken transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Mohamed Elneny çalımı!

Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan da öğrencisi olan Mohamed Elneny için yönetime olumlu rapor verdi. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Fırtına, Beşiktaş'ın da istediği Elneny için girişimlere başladı.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Mohamed Elneny çalımı!

BEDELSİZ OLARAK GELECEK!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Elneny'nin bedelsiz olarak Trabzonspor'a gidebileceğinin yazıldığı haberde, Arsenal'in Mısırlı oyuncuyla sözleşme uzatmak istemediği belirtildi.

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