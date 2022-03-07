Futbolun sihirbazları

Lider Trabzon'un yıldızı Anthony Nwakaeme şovuna devam ediyor. Daha önce Galatasaray'a 3 ve Beşiktaş'a karşı 2 kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı sol kanat, sarı-lacivertlilere ise 6 maçta gol atamamıştı. 32 yaşındaki futbolcu dün bunu da başarıp lig kariyerini taçlandırdı. 22. dakikada şık bir plase ile fileleri sarsan Sihirbaz, Trabzonspor'u öne geçirdi. Bu sezon ligde 10. golünü atan Bay Beyin, 9 tane de asist gerçekleştirdi.

BİR TOPU DA DİREKTEN DÖNDÜ

Trabzonspor'un ligde attığı 52 golün 19'una (yüzde 36.5) direkt etki eden Nwakaeme'nin 84'teki bir topu da direkten döndü. Tecrübeli isim, Kayseri (D) ve Adana Demir maçlarında da direği aşamamıştı. Bordo-mavili takım ile sezon sonu için sözleşme görüşmeleri yapan Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de forma giydiği 112 maçta 19 farklı takıma 38 gol atıp, 35 asist yaptı. Ligde en çok filelerini sarstığı takım ise 6 kez ile Kasımpaşa...

KAZANMAYA YAKINDIK

Nwakaeme, "Maç rakibin eksilmesi ve golü attıktan sonra bizim kazanacağımız hale büründü. Ama maalasef bu isteğimizi gerçekleştiremedik. Sırada Göztepe maçı var. Üç puan almak için her şeyi yapacağız" dedi.