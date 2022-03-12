Haberler Trabzonspor Anthony Nwakaeme: Şampiyon olana kadar...

Anthony Nwakaeme: Şampiyon olana kadar...

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada bir gol atan Nwakeme, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Nwakaeme'nin o sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 21:26 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 21:27
Anthony Nwakaeme: Şampiyon olana kadar...

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada bir gol atan Nwakeme, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Nwakaeme'nin o sözleri...

Geçen hafta bizim için hayal kırıklığı oldu. Çünkü kazanmaya gittik, kazanmaya da yakındık. Her hafta amacımız her maçı kazanmak, 3 puan almak. Bu şehirde şampiyonluk kutlayana kadar asla bırakmayacağız.

Taraftarlarımız böyle bir maçı, takım da böyle bir taraftarı hak ediyor. Amacımız olabildiğince hızlı şekilde şampiyon olabilmek.

DİĞER
Hande Erçel Kerem Bürsin'i çabuk unuttu! Ünlü iş insanına gönlünü kaptıran Hande Erçel yeni bir aşka yelken açtı!
Coştu bir kere! Abdülkadir Ömür'den kariyer rekoru
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor