Anthony Nwakaeme: Şampiyon olana kadar...

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada bir gol atan Nwakeme, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Nwakaeme'nin o sözleri...

Geçen hafta bizim için hayal kırıklığı oldu. Çünkü kazanmaya gittik, kazanmaya da yakındık. Her hafta amacımız her maçı kazanmak, 3 puan almak. Bu şehirde şampiyonluk kutlayana kadar asla bırakmayacağız.

Taraftarlarımız böyle bir maçı, takım da böyle bir taraftarı hak ediyor. Amacımız olabildiğince hızlı şekilde şampiyon olabilmek.