Puchacz Trabzon’da

Lider Trabzonspor, transferde de kasırga gibi esiyor. Karadeniz devi, Kouassi ve Visca'nın ardından Tymoteusz Puchacz'ı Türkiye'ye getirdi.

22 yaşındaki Polonyalı sol bek, dün akşam Trabzon'a ayak bastı. Trabzon Havalimanı'nda taraftarın meşalelerle karşıladığı genç futbolcu, ilgi karşısında şaşkınlık yaşadı. Union Berlin'le kiralık olarak anlaşmaya varan bordo- mavililer, futbolcuya 6 aylık imza attıracak. Puchacz, 1997 doğumludan küçük olduğu için TFF talimatlarına göre 14. yabancı olarak lisansı çıkartılacak. Milli oyuncu önce sağlık kontrolünden geçirilecek, sonrasında evrak işlerinin tamamlanmasının ardından resmi imzalar atılacak. Bir aksilik yaşanmazsa Puchacz'ın bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmana çıkması ve takımla tanışması bekleniyor.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

Tymoteusz Puchacz oldukça güçlü bir oyuncu. Saha içinde ikili mücadeleden hiç çekinmeyen 22 yaşındaki futbolcu sadece 1 defa sarı kart cezası sebebiyle maç kaçırdı. Sakatlık yüzünden hiç sahaya çıkmamazlık etmedi. Enfeksiyon yüzünden 7 gün takımından uzak kaldı. Devamlılığı da Abdullah Avcı için tercih sebebi oldu.