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Ahmet Ağaoğlu ve Göksel Gümüşdağ Trabzonspor'un anlaştığı Edin Visca'nın transferi sonrası açıklamalarda bulundular

Trabzonspor, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın transferini resmen açıkladı. Resmi açıklamanın ardından Ahmet Ağaoğlu ve Göksel Gümüşdağ, kameralar karşısına geçti ve transferi değerlendirdi. Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca'nın açıklanmasının ardınan Ahmet Ağaoğlu ile Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarını haberimizde bulabilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 16:29 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 16:48
Ahmet Ağaoğlu ve Göksel Gümüşdağ Trabzonspor'un anlaştığı Edin Visca'nın transferi sonrası açıklamalarda bulundular

Trabzonspor, ara transfer sezonunda bombayı patlattı ve Başakşehirli Edin Visca'nın transferini resmen açıkladı.

Transferin açıklanmasının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, basına açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: "Visca için 2 aydır görüşüyoruz. Bugün transferi noktaladık. Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ediyoruz. Başakşehir Kulübü bir şirket, biz de bu şirketin başarısı için çalışıyoruz. Abdullah Avcı uzun yıllar Visca ile çalıştı, transferde bu durum da etkili oldu."

"Visca, Trabzonspor'a transferi konusunda yardımcı olmamızı istedi. Biz de nihai kararı bugün verdik."

"Visca bu kulübün sembol isimlerinden birisi. 11 yıl boyunca büyük emekler verdi. Birçok başarılar yakaladı. Bu kulübe yaşattıkları için kendisine teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin."

AHMET AĞAOĞLU: "Yaklaşık 2 aylık bir süreçti. Transferle alakalı çok şey yazıldı, çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirmiş durumdayız. Bu transferde bize her türlü kolaylığı sağlayan Göksel Gümüşdağ'a teşekkür etmek istiyorum."

"Visca transferi, 3.5 yıllık süreçte en çok uğraş verdiğim transferlerden biriydi."

"Başakşehir'in en önemli oyuncusu, hocamızın çok istediği, camiamızın çok beklediği bir transferdi bu. 10 milyon Trabzonspor taraftarının ekonomik haklarını, finansal varlıklarını en iyi şekilde idare etmekle yükümlüyüz. Visca ile de iyi şartlarda anlaştık."

"Verdikleri emeklerden dolayı Başakşehir'e çok teşekkür ediyorum. Hocamızın çok istediği bir oyuncuydu. Önemli katkı vereceğinden şüphemiz yok. Biz hep uzun vadeli düşünüyoruz."

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