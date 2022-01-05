Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca canlı yayında konuştu! İşte ilk açıklamalar

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından basına açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...



"10 seneden sonra, bugüne de geldik. Çok heyecanlıyım. Göksel Gümüşdağ, benim için bir baba gibi. Bana izin verdi. Çok teklifler geldi ama yıllardır bu kadar isteyen bir camia olmamıştı. Heyecanlıyım, mutluyum, motiveyim.



"TEKRAR ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK..."

Trabzon'a gideceğim. Çok istekli gideceğim. Tekrar şampiyonluk yaşamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Abdullah Avcı, benim öğretmenim.



Çok istekli gideceğim. 2-3 sene, Türkiye futbolunda en önemli rol oynayacağımızı düşünüyorum. Ayrılmak kolay değil ama çok mutluyum. Büyük bir camiaya gidiyorum. İnşallah yeni başkanla birlikte kupa kaldıracağız bu sezon.



Ayrılmak kolay değil ama çok büyük bir kulübe gidiyorum. Abdullah Avcı benim hocam. Onunla birlikte çalışacağım. İnşallah üst üste şampiyonluklar yaşamak istiyorum."