Trabzonspor Hatayspor maçı CANLI izle | Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda? TS maçı canlı izle

39 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Süper Lig 'in 17. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR İLK 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Cornelius

Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Diouf

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadyumu'nda oynanan maç bugün saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

TRABZONSPOR PUAN FARKINI 13'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Spor Toto Süper Lig'de lider olan Trabzonspor'un en yakın rakibi Konyaspor ile 9, yarınki rakibi Hatayspor ile arasında 10 puan fark bulunuyor. Rakibi karşısında taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek olan Karadeniz ekibi, puan farkını ise 13'e çıkartmayı hedefliyor.

ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor, rakibiyle Spor Toto Süper Lig'de 3. kez karşılaşacak. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda 3. kez karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon Hatay'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Trabzon'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

BORDO-MAVİLİ TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin izlerini silmeye çalışan Karadeniz ekibinde, bordo-mavili taraftarlar Hatayspor maçına yoğun ilgi gösteriyor. Stadyumun yüzde 82'lik bölümünün biletleri tükenirken, maç gününe kadar 35 bin üzerinde biletin satılması bekleniyor.

ÖMÜR GÖREVE HAZIR

Geçen hafta Antalyaspor maçında dinlendirilen ve takıma yeni katılan Abdülkadir Ömür, hocasından görev bekliyor. 22 yaşındaki genç yetenek bu sezon 14 maçta 3 gol ve bir asistlik bir performans sergilemişti.

BAKASETAS PATLAMAYA HAZIR!

İlk 9 haftada 7 gol 3 asistlik müthiş bir performans gösteren Bakasetas, sonrasında yaşadığı üst üste iki farklı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında 11'e dönen fakat maç eksiğini fazlasıyla hissedilen Yunan yıldız, hafta boyunca ekstra çalışmalar yaptı ve tamamen Hatayspor karşılaşmasına odaklandı. Nwakaeme'nin yokluğunda skor yükünü çekmek isteyen Bakasetas, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da en önemli kozlarından biri. 'Çilingir' lakaplı yıldız, bugün Akyazı'da patlama yapmayı hedefliyor.

NWAKAEME EN CİDDİ EKSİK

Adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen ve devreyi kapatan Nwakaeme, Trabzonspor'daki en ciddi eksik. Çapraz bağ sakatlığı bulunan Gervinho da sezon sonuna kadar yok. Aynı şekilde Hüseyin Türkmen kadroda olmayacak. Geçtiğimiz haftaya göre Trondsen iyileşirken, Abdülkadir Ömür'ün de 21 kişilik kadroda yer alacağı öğrenildi. Ömür 11'e yakın gözükse de takımla tek idmana çıktığı için kulübede başlayabilir.

HATAYSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sezonun flaş takımlarından Hatayspor'da önemli eksiklikler var. Muhammed Kamara kart cezalısı. Sadık Baş, Bülent Cevahir ve Onur Ergün'ün sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri devam eden Adama Traore ve Mehdi Boudjemaa'nın da oynamaları çok zor gözüküyor. Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise bel ağrısı var. Tecrübeli bek oyuncusunun durumu maç saati netlik kazanacak.

GÖZLER CORNELIUS'TA

15 lig maçında 6 gol, 1 asistlik performans gösteren Cornelius'a Hatay karşısında büyük iş düşecek. Rakip 3'lü savunmayla oynadığı için Danimarkalı futbolcunun fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliği çok önemli. Abdullah Avcı, Cornelius'tan hücum hattında takım arkadaşlarına servis yapmasını ve rakip stoperleri mücadele gücüyle yıpratmasını istedi. Yıldız forvetin yanı sıra Fırtına'nın bir diğer önemli hücum silahı ise Djaniny olacak.