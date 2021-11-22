Hamsik'te kritik gün

Karadeniz temsilcisinde Gaziantep FK mücadelesi öncesi kritik eksikler var. Anastasios Bakasetas "İhtiyaç varsa oynarım" dese de Abdullah Avcı ona forma vermeyi düşünmüyor. Zaten Yunan yıldız da hâlâ antrenmanlara katılabilmiş değil. Bir diğer sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in durumu ise belirsiz. 34 yaşındaki futbolcu maç öncesi son taktik antrenmanına da katılmadı. Kas problemi yaşayan Hamsik'in durumu bugün de gözlenecek. Teknik direktör Abdullah Avcı son ana kadar bekleyecek. Risk görürse kesinlikle Marek Hamsik'i kadroya almayı düşünmüyor.