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Oynat beni hocam

9. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Peres'in gözü Gaziantep maçında. Brezilyalı sağ bekin kendisini çok iyi hissettiği ve sahada olmayı çok istediği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Oynat beni hocam
9. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Peres'in gözü Gaziantep maçında. Brezilyalı sağ bekin kendisini çok iyi hissettiği ve sahada olmayı çok istediği belirtildi. 31 yaşındaki oyuncunun Abdullah Avcı ile de bir görüşme yaparak, "Sakatlığım tamamen geçti. Hazırım. Forma giymek istiyorum" dediği kaydedildi. Ancak Avcı'nın sağlık kurulu ile görüştükten sonra kararını vereceği kaydedildi. Peres'in geri dönmesi durumunda son haftaların formda ismi Dorukhan Toköz'ün yedek kalabilecek olması nedeniyle, Brezilyalı sol bekte de denenebilir.
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