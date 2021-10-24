Zirvenin tek hakimi

Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'yi devirerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Göztepe deplasmanına 3 puan parolasıyla gitti. İlk devrede İzmir temsilcisi çok baskındı ancak gol çıkaramadılar. 2. yarıda Karadeniz Fırtınası oyunda dengeyi sağladı. 56. dakikada Abdülkadir Ömür'ün nefis getirdiği poziyonda Gervinho sol ayağıyla düzgün vurdu. İrfancan Eğribayat'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Kalan bölümde gol olmadı. Fırtına 3 puanı aldı.



FIRTINA YENİLGİ NEDİR UNUTTU

Göztepe deplasmanından kazanarak dönen Trabzonspor rekorları bir bir parçalamaya devam ediyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 228 gündür kaybetmeyen Karadeniz temsilcisi yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı. Bu bölümde 11 maçı kazanırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Abdullah Avcı ve öğrencileri deplasmanda da kaybetmiyor. Son olarak Fenerbahçe'ye yenilen Trabzonspor dış sahadaki yenilmezlik serisini ise 23 karşılaşmaya çıkardı. Müthiş seri devam ediyor.

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Yusuf Sarı, Trabzonspor formasıyla 61. maçına çıktı. 'Plaka' yapan genç yıldız karşılaşma içinde bir sakatlık yaşadı ve hastaneye götürüldü.