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3 farklı isim

Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinin 11'inden 3 ismi değiştirdi. Bruno Peres, Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas sakatlıkları sebebiyle Göztepe'ye karşı forma giyemediler. Sağ bekte Dorukhan Toköz oynadı. Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı forma giydi. Hamsik de 11'e döndü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 06:50
3 farklı isim
Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinin 11'inden 3 ismi değiştirdi. Bruno Peres, Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas sakatlıkları sebebiyle Göztepe'ye karşı forma giyemediler. Sağ bekte Dorukhan Toköz oynadı. Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı forma giydi. Hamsik de 11'e döndü.
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