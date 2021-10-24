3 farklı isim

Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinin 11'inden 3 ismi değiştirdi. Bruno Peres, Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas sakatlıkları sebebiyle Göztepe'ye karşı forma giyemediler. Sağ bekte Dorukhan Toköz oynadı. Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı forma giydi. Hamsik de 11'e döndü.
Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinin 11'inden 3 ismi değiştirdi. Bruno Peres, Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas sakatlıkları sebebiyle Göztepe'ye karşı forma giyemediler. Sağ bekte Dorukhan Toköz oynadı. Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı forma giydi. Hamsik de 11'e döndü.