Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sakatlardan anlık bilgi
Teknik ekip, sakatlıkları bulunan futbolcular Dorukhan Toköz, Cornelius, Gervinho, Peres ve Trondsen'i, izinde de yakından takip ediyor. Bu futbolculara verilen program dahilinde yaptıkları çalışmalar hakkında anlık bilgi aktarımı yapılıyor.
Teknikekip, sakatlıkları bulunan futbolcular Dorukhan Toköz, Cornelius, Gervinho, Peres ve Trondsen'i, izinde de yakından takip ediyor. Bu futbolculara verilen program dahilinde yaptıkları çalışmalar hakkında anlık bilgi aktarımı yapılıyor. İzin dönüşünde son kontrolleri yapılacak bu isimlerin hangilerinin takıma katılacağı cuma günü netlik kazanacak. Bu arada tatile çıkan tüm futbolculara Covid 19 önlemleri kapmasında risklere karşı uyarılarda bulunuldu.