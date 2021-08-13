Son dakika spor haberi: Trabzonspor-Roma maçları ne zaman? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile eşleşen Trabzonspor, ilk maçta 3-3 berabere kaldığı rakibiyle ikinci maçta da 1-1 berabere kaldı. Deplasman golü kuralının kaldırıması nedeniyle uzayan maç seri penaltı atışlarına gitti ve temsilcimiz, rakibini 5-4 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turunda İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile eşleşti. Bordo-mavililierin Roma ile oynayacağı ilk maç 19 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta oynanacak. Karşılaşmanın saat ve kanal bilgisi ilerleyen günlerde belli olacak.