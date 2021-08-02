Limitte yer açacak

Bordo-mavili yönetimin yapılan transferlerin ardından harcama limitlerinde 3 milyon euro'su kaldığı ve bunun takımdan ayrılacak oyuncularla artırılacağı ifade edildi. Caleb Ekuban'ın Genoa'ya gidişiyle 2.2 milyon euro gibi bir gelir kasaya girecek.
Bordo-mavili yönetimin yapılan transferlerin ardından harcama limitlerinde 3 milyon euro'su kaldığı ve bunun takımdan ayrılacak oyuncularla artırılacağı ifade edildi. Caleb Ekuban'ın Genoa'ya gidişiyle 2.2 milyon euro gibi bir gelir kasaya girecek. Aynı zamanda Ganalı futbolcunun maaş yükünden de çıkılacak.