Haberler Trabzonspor Limitte yer açacak

Limitte yer açacak

Bordo-mavili yönetimin yapılan transferlerin ardından harcama limitlerinde 3 milyon euro'su kaldığı ve bunun takımdan ayrılacak oyuncularla artırılacağı ifade edildi. Caleb Ekuban'ın Genoa'ya gidişiyle 2.2 milyon euro gibi bir gelir kasaya girecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Limitte yer açacak
Bordo-mavili yönetimin yapılan transferlerin ardından harcama limitlerinde 3 milyon euro'su kaldığı ve bunun takımdan ayrılacak oyuncularla artırılacağı ifade edildi. Caleb Ekuban'ın Genoa'ya gidişiyle 2.2 milyon euro gibi bir gelir kasaya girecek. Aynı zamanda Ganalı futbolcunun maaş yükünden de çıkılacak.
SON DAKİKA