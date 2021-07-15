Haberler Trabzonspor Ekuban’ın izni uzadı

Ekuban’ın izni uzadı

Vergi sorunu nedeniyle İtalya'dan gelemeyen Caleb Ekuban, ya bu paranın ödenmesini ya da satışını istemişti. Yönetim ise oyuncunun vergi işlerine karışmayacaklarını belirtmişti. Abdullah Avcı açıklık getirdi: "Ayın 18'ine kadar izin verdik. O tarihten sonra bir şey olursa konuşuruz"

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Ekuban’ın izni uzadı
Vergi sorunu nedeniyle İtalya'dan gelemeyen Caleb Ekuban, ya bu paranın ödenmesini ya da satışını istemişti. Yönetim ise oyuncunun vergi işlerine karışmayacaklarını belirtmişti. Abdullah Avcı açıklık getirdi: "Ayın 18'ine kadar izin verdik. O tarihten sonra bir şey olursa konuşuruz"
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