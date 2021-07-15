Ekuban’ın izni uzadı

Vergi sorunu nedeniyle İtalya'dan gelemeyen Caleb Ekuban, ya bu paranın ödenmesini ya da satışını istemişti. Yönetim ise oyuncunun vergi işlerine karışmayacaklarını belirtmişti. Abdullah Avcı açıklık getirdi: "Ayın 18'ine kadar izin verdik. O tarihten sonra bir şey olursa konuşuruz"
Vergisorunu nedeniyle İtalya'dan gelemeyen Caleb Ekuban, ya bu paranın ödenmesini ya da satışını istemişti. Yönetim ise oyuncunun vergi işlerine karışmayacaklarını belirtmişti. Abdullah Avcı açıklık getirdi: "Ayın 18'ine kadar izin verdik. O tarihten sonra bir şey olursa konuşuruz"